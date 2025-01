Iodonna.it - Gli abbinamenti e i modelli 2025 da copiare alle celeb, da Pamela Anderson a Laura Harrier

Leggi su Iodonna.it

Il capo basic che non dovrebbe mai mancare nel guardaroba di una donna elegante? Mai sottovalutare un paio di pantaloni blu navy. Lo sanno bene lerities, che sembrano preferire in questa stagione i classici navy pants al corrispettivo in nero. Più originali, ugualmente versatili: un pezzo da avere quale che sia il numero scritto sulla carta d’identità, come dimostrano gli ultimi avvistamenti delle star, da. Intramontabili pantaloni blu navy: come abbinarli in base all’età X Leggi anche › Come vestirsi a gennaio? 5 look per iniziare l’anno con stile Pantaloni blu donna, con cosa stanno bene (e imust-have)Le personalità più in vista adottano la tendenza in questo inizio anno, e fanno da apripista, suggerendo anche i modi più originali per esaltarli.