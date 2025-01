Anticipazionitv.it - Giulia Salemi ha partorito? La clamorosa rivelazione

Leggi su Anticipazionitv.it

e Pierpaolo Pretelli potrebbero essere diventati genitori. Il silenzio della coppia sui social ha scatenato i fan, mentre un’indiscrezione sembra confermare l’arrivo del piccolo. Le voci si rincorrono, ma la notizia ufficiale ancora non c’è. Tuttavia, i dettagli emersi lasciano pensare che il grande momento sia già arrivato. A raccontare tutto ci ha pensato @veryinutilepeople.it, scopriamo cosa ha raccontato sui Prelemi.e Pierpaolo Pretelli: un silenzio che parlaDa giorni, néné Pierpaolo si mostrano attivi sui social. Un’assenza insolita, soprattutto per due personaggi che amano condividere la loro quotidianità con il pubblico. Il dubbio che il piccolo sia già nato si è trasformato in una speranza sempre più concreta tra i fan.e Pierpaolo Pretelli genitori? Le voci dell’indiscrezioneA gettare benzina sul fuoco è stata la pagina Instagram @veryinutilepeople.