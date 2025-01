Sport.quotidiano.net - Giro d'Italia 2025, Van Aert dice sì: "Sogno anche Fiandre e Parigi-Roubaix"

Leggi su Sport.quotidiano.net

Roma, 15 gennaio- Un anno fa ci si mise la sfortuna a toglierlo di mezzo dalla startlist deld': Wout Van, nonostante i postumi ancora presenti proprio di quella caduta occorsa a inizio primavera alla Dwars door Vlaanderen, quest'anno riproverà a debuttare alla Corsa Rosa forte di una Visma-Lease a Bike che avrà in Simon Yates (e non in Jonas Vingegaard) il proprio faro per la classifica generale. Le dichiarazioni di Vane Kooij Ancora prima il belga, che ha ribadito il proprio no ai Mondiali di ciclocross (dove invece ci sarà l'eterno rivale Mathieu Van Der Poel), sarà protagonista alle Classiche. "Sarà un anno impegnativo per me. Dopo le Classiche di primavera sarò ald', nel quale proverò ad andare a caccia delle tappe. Poi vivrò un periodo in altura prima di essere al Tour de France per dare una mano a Vingegaard a raggiungere la sua terza vittoria".