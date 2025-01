Gaza c’è l’accordo su cessate il fuoco e ostaggi | a breve l’annuncio ufficiale

Leggi su Open.online

C’èper unilnella Striscia di. Hamas ha accettato l’intesa per la tregua, inviando la sua risposta ai mediatori impegnati nelle negoziazioni. Lo ha detto alla Cnn Basem Naim, un funzionario del partito-milizia palestinese. Che ha fatto inoltre sapere di essersi consultato con le organizzazioni alleate in merito alla proposta. «Il movimento ha affrontato la situazione con positività e responsabilità», ha aggiunto il gruppo in una dichiarazione. La conferma è avvenuta per «iscritto», spiegano fonti israeliane ai media di Tel Aviv. Intanto, l’ufficio stampa dell’organizzazione palestinese ha chiesto ai residenti dell’enclave di non muoversi fino all’iniziodella tregua: «Invitiamo i cittadini a non muoversi prima dell’iniziodelil», si legge nel comunicato stampa.