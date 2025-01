Napolipiu.com - Garnacho-Napoli: la strategia di Manna per convincere lo United

: ladiperlo">Il dirigente azzurro lavora alla formula del prestito con obbligo. L’argentino già convinto dal progetto, ma serve l’accordo con gli inglesi.Ilintensifica i contatti per portare Alejandroin azzurro. Secondo quanto rivelato da Repubblica, il talento del Manchesteravrebbe già dato la sua disponibilità al trasferimento in Serie A, mentrelavora per trovare l’intesa con i Red Devils.La trattativa entra nel vivo proprio mentre Kvaratskhelia si appresta a volare a Parigi. Il club azzurro punta a chiudere l’operazionecon la formula del prestito con obbligo di riscatto, per una cifra complessiva tra i 40 e i 50 milioni di euro.Un’apertura importante quella del calciatore, comunicata attraverso i suoi agenti, che rafforza la posizione delnella trattativa con lo