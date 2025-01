Ilnapolista.it - Garnacho ha dato la sua disponibilità al Napoli, presto nuovi colloqui con lo United (Schira)

Leggi su Ilnapolista.it

Ilnon molla. Manna sta spingendo, ha ottenuto già il sì del giocatore e ora lavora per abbassare le richieste del City. Lo scrive il giornalista Nicolòsu X che aggiunge comeci sarannocontatti tra il club e il Manchester.Ecco cosa scrivesu X:“Previstitrae Manchesterper Alejandro. Il direttore sportivo Giovanni Manna spinge per ingaggiare l’ala argentina come sostituto di Kvaratskhelia.ha giàla suaper unirsi al“.Expected new talks between #and #Manchesterfor Alejandro #. The sports director Giovanni #Manna is pushing to sign the argentinian winger as Kvaratskhelia’s replacement.has already given his availability to join