Quotidiano.net - Furio Colombo, un “liberal“ fra giornalismo e politica

Un ‘’ con uno sguardo sempre rivolto verso l’America: "Appartengo alla stessa generazione di Moravia – disse una volta – e la vedo nello stesso modo, quando diceva ‘potranno forse essere il Paese del futuro". Il dopoguerra, la liberazione americana, erano rimasti nel suo cuore, anche se con qualche critica ,"ma solo su fatti specifici"., che si è spento ieri a 94 anni, è stato uno dei giornalisti più importanti del dopoguerra italiano, ed ha attraversato il secondo Novecento vestendo molte giacche, ma sempre con la stessa coerente eleganza. Nato a Chatillon, in Val d’Aosta, il primo gennaio 1931, studiò a Torino laureandosi giovanissimo in giurisprudenza. Ma la sua passione per ilesplose presto in modo irresistibile, e lo portò a praticare ogni mezzo dalla carta stampata, alla radio, alla tv.