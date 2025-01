Sport.quotidiano.net - Folorunsho si presenta: "Siamo uniti, qui un grande gruppo. Voglio Nazionale e riscatto"

Firenze, 15 gennaio 2025 - Nella giornata odierna, presso il Media Center del Viola Park, si è tenuta lazione ufficiale di Michael, ultimo arrivato in ordine di tempo in casa Fiorentina. La conferenza stampa è stata introdotta dal direttore generale viola, Alessandro Ferrari. "Ho sentito il presidente stamani, da me erano le 10 ma da lui erano le 4 di notte, per farvi capire quantoallineati e quanto ci sentiamo con lui. Anche lui legge i giornali: ilè unito, convintissimo di uscire da questo periodo.sesti in classifica, manca una giornata da recuperare. Col mister non c’è nessun problema. Anzi. Non abbiamo contattato proprio nessuno. Palladino ci aveva detto che sarebbero arrivati momenti difficili, questo è successo. Ne usciremo tutti insieme,, col lavoro, col mister e con gli innesti che vogliamo prendere per darci una mano e migliorare ancora.