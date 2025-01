Ilnapolista.it - Folorunsho: «Il Napoli sta facendo bene, poi però ci sono gli interessi personali»

Leggi su Ilnapolista.it

Oggi la Fiorentina ha presentato Michael, nuovo acquisto per il centrocampo che arriva dal. E proprio in alcune risposte in conferenza, il giocatore ha parlato degli ultimi mesi a.«A me piace guardare al futuro, è l’unica domanda sulalla quale risponderò. Non è che non ha funzionato qualcosa: la squadra stamolto, poi ciglidi un calciatore che ti fanno prendere certe decisioni. Nella mia vitaambizioso, voglio continuare a crescere e anche questi sei mesi lostati, mentalmente. Prendo tutto e ringrazio la società e il mister per quanto passato. La Fiorentina mi voleva tanto e non posso non prendere in considerazione un club tanto importante che dimostra di volermi così».E ancora, sempre sugli ultimi mesi aha quindi aggiunto: «Il calcio è bello perché in poco ti porta in alto e poi in basso.