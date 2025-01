Tg24.sky.it - Firenze, bambina ingerisce pila e rischia la vita. I medici: "Oggetti pericolosissimi"

Un’altrahato laper l’ingestione di unaa bottone. È stata salvata grazie alla collaborazione tra idell’AOU Meyer Irccs e dell’Ospedale del Cuore di Massa. La piccola, che ha solo un anno, ha lasciato da pochi giorni la rianimazione dell’Ospedale del Cuore dopo un ricovero in terapia intensiva, ma questo non è l’unico caso in Toscana. Lo scorso novembre unaè deceduta e un altro bimbo è stato fortunatamente salvato. Il dottor Lo Piccolo lancia per questo un appello ai genitori: “State attenti alle pile. Sono”. Laè arrivata in Ps giovedìLaè arrivata con urgenza al pronto soccorso dell’Ospedale pediatrico Meyer, a, nel tardo pomeriggio di giovedì scorso per l’ingestione di una. I genitori si erano accorti che la bimba aveva problemi nella deglutizione e aihanno segnalato che, prima di addormentarsi, aveva giocato con una