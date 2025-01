Terzotemponapoli.com - Fiorentina in crisi, voci su Tudor

Ferrari: "Nessun contatto, non ci sono problemi con Palladino"

Dopo mesi in cui la Fiorentina è letteralmente volata nel campionato di Serie A, iniziano a soffiare venti di tempesta dalle parti di via di Ripoli. Per la verità, la classifica della Fiorentina è tutt'altro che brutta. Sesto posto in classifica, 32 punti, due in meno della Juventus che però ha una gara in più e sopra a Milan è Roma. Tuttavia, da dicembre la Fiorentina sembra aver smarrito sé stessa.

NERA – Già, perché da un mese a questa parte la viola non è più riuscita a vincere. Quattro sconfitte contro Bologna, Udinese, Napoli e Monza, due pari contro Vitoria Guimaraes in Conference e Juventus. Sei sfide senza vittorie, tutte accomunate dallo stesso trait d'union: la Fiorentina è apparsa in ritardo di condizione, con pochissime idee e fragile in difesa.