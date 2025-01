Justcalcio.com - Fiorentina in crisi: Pradè contatta Tudor|Primapagina

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-15 12:00:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com:inCalciomercato.com HomeinTudor GETTYIMAGES Dopo mesi in cui laè letteralmente volata nel campionato di Serie A, iniziano a soffiare venti di tempesta dalle parti di via di Ripoli. Per la verità, la classifica dellaè tutt’altro che brutta. Sesto posto in classifica, 32 punti, due in meno della Juventus che però ha una gara in più e sopra a Milan è Roma.