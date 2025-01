Ilgiorno.it - Finto medico. Il caso discusso in Regione

Leggi su Ilgiorno.it

Ha esercitato la professione diper mezza giornata, prescrivendo farmaci e controlli, senza averne i requisiti. La vicenda del sedicente dottore Luca Nascimbene (nella foto), in servizio nella mattinata del 2 gennaio a Vizzolo Predabissi, è approdata insull’onda di un’interrogazione consiliare presentata dai Cinque Stelle e discussa nella giornata di ieri. "Ho interrogato l’assessore Bertolaso in seguito ai fatti di Vizzolo Predabissi, dove un presuntoè stato autorizzato daLombardia ad esercitare la professione didi base, salvo poi essere fermato dai carabinieri del Nas perché non in possesso dei titoli necessari - spiega Nicola Di Marco, capogruppo dei Cinque Stelle -. Ritengo che i dovuti controlli sulle autocertificazioni avrebbero dovuto essere eseguiti prima di consentire alla persona in questione di visitare pazienti e prescrivere terapie.