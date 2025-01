Iltempo.it - Fieg, audizione alla Camera sul decreto Cultura: il fondo per i quotidiani è il riconoscimento della loro importanza

Leggi su Iltempo.it

Roma, 15 gennaio 2025 - Si è svolta oggi, presso la Commissione, l'– rappresentata dal Presidente, Andrea Riffeser Monti – nell'ambitoconversione in legge del-legge. Nel corso dell'il Presidente Riffeser ha espresso la soddisfazione degli editori associatiper l'istituzione, per il 2025, deldi dieci milioni per ampliare l'offertale deiin formato cartaceo. “La volontà di sostenere lo sforzo per potenziare l'offerta delle pagineli dei nostri, nazionali e locali, costituisce – ha affermato Riffeser – il concretofunzione insostituibile dei giornali anche nella promozionefruizione, dello spettacolo ecomunicazione audiovisiva”.