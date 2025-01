Abruzzo24ore.tv - Fiamme distruggono i cimeli di John Fante nella villa della figlia a Malibu

Chieti - La tragedia degli incendi a Los Angeles riduce in cenere preziosi ricordi personali, ma l'importante archivio all'UCLA è fortunatamente salvo. Le implacabiliche hanno devastato vaste aree di Los Angeles non hanno risparmiato la casa di Victoriadel celebre scrittore italoamericano, situata a. La, ora completamente distrutta, custodiva una collezione privata di oggetti legati alla vita personale dell’autore. Non è stato possibile quantificare con precisione qualisiano andati persi, ma tra essi figuravano sicuramente fotografie, dipinti e ricordi intimi dell’autore di capolavori come La strada per Los Angeles, Aspetta primavera, Bandini, Chiedi alla polvere e Sogni di Bunker Hill. Questi oggetti, ricchi di valore sentimentale e storico, sono stati irrimediabilmente distrutti.