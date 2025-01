Ilgiorno.it - Fedez saluta così Fausto Cogliati: “Grazie di tutto, Faustelly. Ricordo il nostro primo San Siro...”

il mondo della musica italiana è in lutto per la morte di, produttore e musicista lecchese morto a 66 anni. La notizia ha colpito tutti, dalla comunità di Cernusco Lombardone, doveabitava, ai big dello spettacolo e della musica: a ricordarlo sono sia i “giganti” del pop, come Eros Ramazzotti, che le più giovani voci del rap e del trap. Tra queste spicca ildiche ha “to” l’amico produttore con due storie su Instagram. In una è pubblicata una foto insieme sul palco, con entrambi che imbracciano la chitarra, nell’altra c’è una dedica speciale: “a te ho imparato tante, troppe cose. Da Mr Brainwash alSanabbiamo condiviso momenti che difficilmente possono diradarsi nel tempo.di(Come ti chiamavamo scherzosamente in sala prove).