Fedez crede a un santone indiano che gli legge le foglie | i numeri il segreto su Chiara Ferragni e la profezia sul caso Iovino Così l’ha convinto

da tempo sarebbe in cerca di risposte, dopo un periodo indubbiamente intenso tra separazione da, l’inchiesta sulche lo ha travolto e quella sugli amici ultras milanisti che lo ha sfiorato. Queste risposte le cercherebbe da sei mesi in un rituale che prevede la «lettura delle». A fargliela sarebbe Vinod, uncollegato via Skype dall’India, che gli avrebbe svelato anche il futuro.ilhaIlè riuscito a ottenere la sua attenzione dopo aver iniziato a parlare di vicende personali, che ancora non erano state rivelate in pubblico. Nell’ultima puntata del podcast con Mr Marra «Pulp Podcast»,racconta che a un certo punto ilgli ha detto: «”Tua moglie ti ha appena cacciato di casa”. E questa cosa la sapevano solo mia madre e la mia assistente – dice il rapper – e quando azzecca orario e minuto del giorno in cui sono nato.