Federazione Italiana Ancarani | Ecco perché mi ricandido

Ricomincia da tre, a caccia della quarta elezione nel direttivo nazionale dellascherma. Alberto, quarantaquattrenne avvocato ravennate, spadista e dirigente ormai di lungo di corso nonostante la giovane età, e consigliere del Circolo ravennate della spada, correrà domenica 19 gennaio per la conferma al Consiglio federale.questa nuova ‘corsa’? "Ho deciso di ricandidarmi nella squadra del presidente in carica Paolo Azzi,abbiamo un grande lavoro da portare avanti, nel segno della continuità con quanto fatto in un quadriennio ricco di risultati, record e crescita". Che tornata elettorale sarà per la Federscherma? "Una sfida intrigante, che contrappone la nostra squadra, quella che fa capo al presidente Paolo Azzi, al gruppo guidato dallo sfidante Luigi Mazzone.