Fascicolo sanitario elettronico cosa è e come funziona Dubbi e domande nella guida di Altroconsumo

Si è parlato molto, e molti si continua a parlare, del(FSE). Per qualcuno straordinaria innovazione, per altri ulteriore strumento di controllo e profilazione della popolazione. Maè davvero questo servizio? E? In questo articolo chiariremo luci e ombre e risponderemo alle più frequentiin merito. Ilè uno strumento che raccoglie e archivia in formatotutte le informazioni sanitarie di un individuo,referti di analisi e visite mediche, ricette di farmaci, esami e visite, dettagli sulle vaccinazioni. Non solo, permette anche al cittadino di gestire, in autonomia e da casa, la prenotazione di esami e visite, le esenzioni e la scelta del medico. Da un punto di vista delle cure, il FSE è utile per i professionisti sanitari in modo che possono facilmente e velocemente consultarne dati e informazioni emerse nel corso di altre visite o esami diagnostici; d’altra parte, permette al paziente di evitare di portare sempre con sé faldoni di documenti cartacei con referti, analisi e lastre.