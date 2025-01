Ilgiorno.it - Escape room, giochi e sfide: letto fatto in meno di 5 minuti

Anno nuovo, ritorno a scuola, al lavoro, ripresa della routine. Si può fare con entusiasmo e con il desiderio di vivere al meglio il quotidiano dentro casa, mantenendo la voglia di prolungare le feste, creando occasioni di stare insieme divertendosi. Per questo Ikea promuove una settimana di attività gratuite per tutti nei suoi store cittadini di Corsico, San Giuliano Milanese e Carugate: “C’è festa anche dopo le feste“ da venerdì 17 a domenica 27 gennaio. Fra le iniziative c’è “Sfidati: fai ilindi 5“: in coppia o da soli, si potrà sfidare il cronometro, dimostrando che velocità e precisione fanno la differenza. Chi riuscirà a rifare ilindi 5, riceverà un premio speciale. Per domenica 19 e 26 gennaio c’è “Alla scoperta del magico Tesoro“: una caccia al tesoro unica per i bambini che li guiderà in un’avventura unica e istruttiva.