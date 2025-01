Ilfattoquotidiano.it - “Era solo un ricatto, da questa vicenda ho imparato una lezione”: Achraf Hakimi parla per la prima volta delle accuse di stupro

, terzino del Paris Saint-Germain, hato pubblicamente per ladimosse contro di lui nel febbraio 2023. In un’intervista sul canale YouTube di Anas Bukhash, il calciatore marocchino ex Inter ha dichiarato: “Sarò onesto su questo argomento,è lache ne parlo pubblicamente con qualcuno. Da quando è successo due anni fa, non ne ho maito perché ho lasciato che lo facesse al posto mio Fanny Colin (sua legale)”.ha spiegato di avere imparata una importanteda, auspicando che presto la giustizia chiuderà definitivamente il caso.Ma di che cosa si? Nel febbraio 2023 una donna allora 23enne ha raccontato alla polizia di essere stata aggredita e abusata daall’interno della sua casa.