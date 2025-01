Panorama.it - Energia, siglato ad Abu Dhabi un accordo Italia-Albania-Emirati dal valore di 1 miliardo

È statooggi, a lato della AbuSustainability Week, unenergetico fraArabi Uniti e. La Presidente del consiglio Giorgia Meloni si è detta “personalmente orgogliosa di questa iniziativa, che mostra tangibilmente come nuove forme di cooperazione possono essere costruite anche fra partner che possono sembrare lontani, almeno geograficamente”. L’, dalstimato di undi euro, è stato firmato proprio ad Abualla presenza del Presidenteno Mohammed bin Zayed e del Primo ministro albanese Edi Rama.“Un ambizioso progetto fra le due coste dell'Adriatico”, ha continuato Meloni, una “nuova interconnessione energetica per produrreverde ine esportarne parte in, grazie a un cavo sottomarino nell'Adriatico".