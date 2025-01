Lapresse.it - Energia green, Meloni: “Accordo con Albania ed Emirati Arabi”

Leggi su Lapresse.it

Giorgiaha annunciato una nuova partnership conUniti per la produzione di. “Sono molto lieta di annunciare la firma di una partnership strategica tripartita per lanciare un progetto tra le due coste dell’Adriatico. Con lo sceicco Mohammed bin Zayed e il primo ministro albanese Edi Rama parteciperò alla firma per attuare una nuova interconnessione energetica per la produzione dipulita ined esportare poi parte di questaanche in Italia grazie a un cavo sottomarino nel Mar Adriatico”. È quanto ha annunciato la presidente del Consiglio intervenendo alla ‘Abu Dhabi Sustainability Week’.