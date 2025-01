Infobetting.com - Eintracht Francoforte-Borussia Dortmund (venerdì 17 gennaio 2025 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici

Leggi su Infobetting.com

Due vittorie consecutive hanno fatto rialzare la testa all’che quest’oggi affronta in casa uncon tanti problemi e un passaggio del turno in Champions tutto da conquistare. Gli Adler sono riusciti a ribaltare lo svantaggio nella gara contro il Friburgo dilagando nel finale per un sontuoso 4 a 1. Un risultato che però è oscurato da .InfoBetting: Scommesse Sportive e