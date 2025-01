Educazione affettiva alle medie il piano del Campidoglio scatena la polemica | Insegnate ai nostri figli come cambiare genere e sesso

Leggi su Open.online

Ilha lanciato un bando da 420 mila euro per finanziare progetti dinelle scuoledi Roma. L’obiettivo è prevenire la violenza e la discriminazione basate sue orientamento sessuale, promuovere la parità die insegnare a ragazze e ragazzi a gestire le emozioni. Presentato dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, il bando prevede la selezione di 15 progetti, uno per ogni Municipio, da attuare negli anni scolastici 2024-2025 e 2025-2026. I progetti saranno realizzati durante l’orario scolastico, coinvolgendo docenti e famiglie. «Dobbiamo aiutare i ragazzi a crescere in modo consapevole», ha dichiarato il sindaco. Il progetto è stato ideato e promosso dall’asra alla Scuola Claudia Pratelli, affiancata dalla coordinatrice dell’ufficio Diritti Lgbtqia+ Marilena Grassadonia.