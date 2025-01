Udine20.it - Edoardo Ferrario lunedì 13 gennaio a Trieste

Dopo il tutto esaurito in primavera nei club di quattro capitali europee (Bruxelles, Parigi, Londra e Amsterdam) e il tutto esaurito in autunno in cinque teatri italiani (Brancaccio a Roma due date, Rossini a Pesaro, Massimo a Pescara e Teatro degli Arcimboldi a Milano),13riparte dala tournée invernale di “Performante”, il nuovo acclamato show di stand up comedy diche sfida le convenzioni e invita a riflettere con ironia sui tempi contemporanei.Comico, attore, scrittore, conduttore radiofonico e televisivo, doppiatore, nonché una delle voci e uno dei volti più brillanti e originali della stand up comedy in Italia,domani sera sarà in scena sul palco del Politeama Rossetti (inizio ore 21:00) per l’unica tappa della sua tournée in Friuli Venezia Giulia, organizzata da VignaPR e FVG Music Live in collaborazione con ilRossetti – Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia.