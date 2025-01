Secoloditalia.it - Edi Rama fa sbiancare la sinistra: “I centri in Albania funzioneranno. Un effetto lo hanno già avuto”

I migranti? “Per il momento li portiamo in bicicletta con il Giro d’Italia”: scherza con la stampa italiana il primo ministro albanese Edi. “Iin”. Interpellato – a margine del summit sull’energia di Abu Dhabi – sulle polemiche dellacheaccompagnato l’intesa tra l’Italia e il suo Paese, dà una sonora lezione ai gufi. In“ci sono state poche polemiche.” osserva il primo ministro di Tirana. A chi gli chiede se irisponde che unlogià prodotto: come deterrente per le partenze.Edi: “Vi spiego l’deiin”In merito ai costi deiper migranti “i conti li fate voi, per il vostro governo e il vostro Paese”, proseguerispondendo ai cronisti italiani. All’è convenuto? “Quando si tratta di fratellanza, alleanze e vicinanze come quella che abbiamo con l’Italia non deve sempre convenire.