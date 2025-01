Lanazione.it - Ecco chi è il nuovo proprietario. Villa Fiori si avvia verso la rinascita

Sean Connelly è il nome del cittadino inglese che lunedì si è aggiudicato l’asta pubblica per l’acquisto diad un prezzo di 666mila euro, pari a circa il 13 per cento in più della prevista base d’asta. Naturalmente l’atto è tuttora "provvisorio" in attesa dell’espletamento di tutte le verifiche e le procedure tecnico-amministrative previste dal bando e dalla legge che regola la materia, ma non dovrebbero sussistere problemi in questo senso e l’atto definitivo di vendita sarà stipulato entro una ventina di giorni. Si tratta, finalmente, dopo oltre 15 anni di tentativi, con ben quattro aste andate deserte nel tempo, di una svolta storica per il rilancio dell’antico edificio di Ponte a Serraglio, che potrebbe risultare decisiva per il recupero e la valorizzazione dell’intero complesso termale.