Iltempo.it - "È già scontro Trump-Bergoglio", l'ex spia rivela le manovre tra Washington e Vaticano

Si prevedono scintille trae il. Il presidente eletto Donalde Papa Francesco "hanno già riaffermato l'ostilità reciproca", hato Robert Gorelick, ex capocentro della Cia a Roma. L'ex agente segreto è intervenuto alla presentazione del libro di Maria Antonietta Calabrò, «Il trono e l'altare» (Cantagalli), nella sala del Centro Studi Americani. Gorelick dice di aver letto «con gli occhi della» e racconta che durante il suo mandato romano (2003-2008) anon erano interessati alle faccende vaticane. «I miei capi mi avevano detto di non mandare relazioni sul Papa. C'è stato uno scambio di informazioni, da entrambe le parti, sui rischi per l'incolumità del pontefice, su possibili attentati. E poi su questioni umanitarie. Ma l'intelligence americana non aveva interesse a seguire gli affari interni della Chiesa».