Dynasty Warriors Origins: Guida per ottenere e usare il cavallo

In, ilè uno strumento indispensabile per affrontare le battaglie con efficienza e strategia. A differenza dello scatto automatico del personaggio, ilti consente di coprire lunghe distanze in modo rapido e di intervenire tempestivamente in situazioni critiche.Comeil tuo primoDurante il Capitolo 1, puoiil tuo primogratuitamente. Dopo aver completato la missione principale chiamata “Prova di Zheng Fei”, troverai un mercante posizionato lungo il percorso verso la Battaglia di Guangzong, a nord-est del Castello di Wan. Parlando con lui, riceverai uncome dono iniziale, che verrà automaticamente equipaggiato.Per richiamare il, usa lo stick sinistro premuto verso il basso sulla console o il tasto V sulla tastiera.