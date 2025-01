Pronosticipremium.com - Dybala, oggi scade la clausola: presto l’incontro per il rinnovo

Pauloha scelto ancora una volta la Roma. L’argentino è profondamente legato alla città, ai tifosi e a un club che lo ha sempre fatto sentire speciale, sostenendolo nei momenti difficili, anche quando il fisico lo ha messo a dura prova. È stato grazie a questa vicinanza che l’argentino ha potuto superare ostacoli importanti, come quelli vissuti prima del Mondiale in Qatar, un torneo che lo ha consacrato campione del mondo.larescissoria da 12 milioni di euro, un dettaglio contrattuale che per mesi ha tenuto in apprensione i romanisti. Da questo momento, nessun club potrà più acquistarepagando questa cifra. Non che qualcuno ci abbia realmente provato, visto l’ennesimo gesto d’amore di Paulo verso la Roma, culminato nel rifiuto dell’offerta faraonica del Galatasaray: ben 10 milioni di euro netti a stagione, che l’avrebbero portato a Istanbul.