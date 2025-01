361magazine.com - “Drive Up”: il magazine interamente dedicato ai motori debutta su Retequattro

Leggi su 361magazine.com

Up”su: ecco tutte le anticipazioni e i dettagliDa giovedì 16 gennaio, in seconda serata,suUp”, ilaiideato dalla redazione di Sportmediaset. Il programma esplorerà a 360° tutto quello che riguarda il mondo dell’automotive: dalle novità del mercato fino alle prove in strada delle ultime uscite.Inoltre, all’interno di ogni episodio l’imperdibile rubrica Mi ritorni in mente, a cura di Giorgio Terruzzi che accompagnerà gli spettatori in un viaggio con le vetture che hanno fatto la storia dell’automobile.Questo nuovo appuntamento precederà l’inizio della nuova stagione diUp su Italia 1, a partire da marzo: in onda su Italia 1, tutti i giovedì alle 18:55 con Studio Aperto MagUP e sempre su Italia 1, tutti i mercoledì, giovedì e venerdì all’interno del tg sportivo ‘Sportmediaset’ delle ore 13:00 conUp Pills.