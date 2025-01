Ilgiorno.it - Dramma alla cartiera. Perde il braccio rimasto incastrato in un macchinario

Un collega che tampona la ferita del giovane operaio al quale poco dopo sarà amputato il. È latica immagine che da ieri martella nella testa degli agenti di Polizia locale intervenutiGiesse di Masate, la cartotecnica di via Serpero per un infortunio sul lavoro. Si tratta del primo del 2025, ma nel 2024 nel Milanese gli infortuni sono stati più di 10mila. L’anno comincia nel peggiore dei modi. Il ferito, 32 anni e origini nigeriane, abita a Vedano al Lambro, in Brianza, e tutti i suoi sogni sono stati spezzati. L’infortunio si è consumato alle 9 in piena attività, ma stavolta qualcosa è andato storto. La mano del giovane è finita in una fustellatrice che non si fermata e gli ha letteralmente staccato l’arto. Non sono dettagli macabri, ma la dura realtà. L’rme è scattato subito, ma per ilnon c’era più niente da fare.