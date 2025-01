Gamberorosso.it - Dove mangiare a Courmayeur. Ecco 7 nuove aperture da non perdere

Leggi su Gamberorosso.it

La stagione 2024/25 aè iniziata nel migliore dei modi – ottima neve, piste perfettamente battute e bel tempo – e si prepara a stupire anche quest’inverno con una montagna di novità enogastronomiche. Tradi ristoranti iconici,proposte gourmet e reinterpretazioni della tradizione, la perla delle Alpi diventa il rifugio ideale per gli amanti del buon cibo sulla neve. Scopriamo insieme le tendenze food più interessanti per la stagione invernale.: i ristoranti da nonChapeauRistorante. Inaugurato a fine ottobre 2024 sotto i portici di Strada Regionale, “Chapeau” è il nuovo ristorante che coniuga originalità e tradizione grazie alla passione di Biagio Costantino, manager con oltre 30 anni di esperienza nel settore. Progettato dall’architetto Fabrizio Gandolfo, si distingue per le sue due sale luminose dai toni pastello, arricchite da un design elegante e luci soffuse.