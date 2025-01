Sport.quotidiano.net - Dossena bruciato. Caqueret sicuro. Presenza Fadera

BUTEZ 6,5: Due interventi importanti, uno in uscita determinante, sui gol vola, ma non ci arriva. Sicurezza. GOLDANIGA 6: Sempre preciso a chiudere e far ripartire, parzialmente complice del primo gol. Solido.5: Sbaglia due disimpegni, ma annulla Morata, con le buone o le cattive. Leao però lo brucia nel secondo gol. Moviolone. KEMPF 6,5: Pericoloso anche in attacco, di testa le prende tutte, spazza che è un piacere. Fortezza. VAN DER BREMPT 5,5: Leao lo schiaccia sul fondo più volte, poche discese. Attendista. ENGELHARDT 5,5: La sua gioventù, lo manda in sofferenza contro l’esperienza dei centrocampisti rossoneri. Pulcino. PERRONE 6: Torna dopo tre mesi, la gamba c’è, la copertura un pò meno. Risorto. DA CUNHA 6: Tutto parte sempre da lui, sbaglia pochissimo, cala nel finale.