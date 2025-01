Oasport.it - Docherty vince a sorpresa la decima tappa della Dakar tra le moto. Sanders allunga nella generale

Michaelfa saltare il banco e si aggiudica la2025 tra le, realizzando il miglior tempo assoluto nei 115 km di prova speciale sulle dune dell’Empty Quarter. Il sudafricanoKTM si è imposto aterzultima frazione47ma edizione del rally raid più prestigioso e impegnativo al mondo, che si disputa interamente in Arabia Saudita per il sesto anno consecutivo., partito per 17° al viaodierna (da Haradh a Shubaytah), ha concluso la prova speciale in 2h00:03 conquistando il primo successocarriera“Maratona del Deserto” (alla sua terza partecipazione) e diventando soprattutto il secondo pilota Rally 2 di sempre ad ottenere una vittoria parziale alladopo l’impresa di Danilo Petrucci nel 2022.Il trentenne sudafricano ha preceduto sul podio di giornata la Sherco del portoghese Rui Gonçalves e l’altra KTM dell’austriaco Tobias Ebster, rispettivamente secondo e terzo con un distacco di 1’20” e 2’21” al traguardo di Shubaytah.