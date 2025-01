Ilprimatonazionale.it - Difendi Brescia, nuova manifestazione il 17 gennaio: “Liberiamo la città dall’immigrazione”

Roma, 15 gen – Dopo il corteo dello scorso dicembre contro degrado e insicurezza, le forze identitarie ditornano a mobilitarsi: indetto un presidio per venerdì 17ore 21:00 presso il Parco Pescheto.Il presidio al Parco Pescheto“Negli ultimi giorni, la violenza e i crimini degli immigrati” – si legge in una nota firmata– “si sono intensificati a: a partire da giovedì scorso, abbiamo appreso dai media locali le notizie di una colluttazione a colpi di bottiglie sotto la Pallata, la rapina ai danni di due minori italiani in centro storico, l’aggressione ad un ragazzo e ad un capotreno in stazione, il tafferuglio al centro Redona con un accoltellato grave in ospedale, infine la rissa tra una ventina di nordafricani al parcheggio dei pullman in pieno pomeriggio.