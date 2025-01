Nerdpool.it - Daredevil: Born Again, perché il trailer ci ha convinto così tanto?

Il Diavolo è tornato! Ma la cosa che più ci entusiasma del primodiè che è una promessa! Si, una promessa di violenza, sangue e toni maturi. Tutte cose che aspettiamo datempo. Ildimostra che i Marvel Studios hanno saputo rispettare l’eredità della serie originale (trasmessa da Netflix), aggiungendo una nuova profondità ai personaggi e un’estetica che non teme di sporcarsi le mani.“The Devil’s Work Is Never Done”: con questo claim potente, il primodici proietta di nuovo nell’oscurità di Hell’s Kitchen. Matt Murdock, interpretato dal sempre ottimo e centrato Charlie Cox, è pronto a tornare in scena, e questa volta sembra più tormentato e violento che mai.Cosa aspettarsi daCome dicevamo, ilci dà tutto quello che volevamo vedere da anni (o almeno da quando i Marvel Studios hanno annunciato la serie)Sangue e violenza.