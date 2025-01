Movieplayer.it - Daredevil: Born Again, è ufficiale, ecco quando arriverà il trailer della serie Disney+

Leggi su Movieplayer.it

I Marvel Studios hanno finalmente confermato l'uscita imminente del primo teaserdi. Nonostante i numerosi leak circolati nelle scorse settimane, il primofinora ha tardato ad arrivare. Ma questa sembra la volta buona: i Marvel Studios hanno finalmente comunicato la data di uscita del primo teaser, che sarebbe dovuto essere diffuso lunedì 13 gennaio, ma la release è stata posticipata per via degli incendi di Hollywood. Come rivela l'account Instagramdi, ilverrà diffuso oggi, 15 gennaio, alle 16:00 (ora italiana). Anche se c'è sempre la possibilità che sia lo stesso filmato leaked circolato di recente, iche .