Dalla Lega una proposta di legge per divieto di burqa

Igor Iezzi, deputato dellae capogruppo del Carroccio in commissione Affari Costituzionali, ha presentato come primo firmatario due proposte di: la prima volta a vietare in Italia l’utilizzo del, l’indumento tradizionale femminile musulmano che copre interamente il corpo lasciando solo una fessura all’altezza degli occhi, la seconda punta invece ad aumentare a 16 anni la pena massima per il reato di molestie sessuali di gruppo. “No ale nessuna pietà per gli stupratori di gruppo. Questi sono gli obiettivi di due proposte dipresentate. Dobbiamo vietare, senza più eccezioni, l’uso di indumenti che coprano il volto e non solo: chi costringe altri a coprirlo va severamente punito, a maggior ragione se la vittima è una donna, introducendo il nuovo reato di ‘costrizione all’occultamento del volto’.