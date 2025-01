Secoloditalia.it - Da sabato su Rai3 “Il presidio”. Il regista Camarca: una docuserie su chi protegge la nostra quotidianità

Si intitola Ile si sviluppa puntate realizzate in altrettante città d’Italia (Milano, Genova, Rho, Nocera, Caivano, Bari, Taranto e Palermo) per raccontare il lavoro dei Nuclei Operativi e dei Nuclei Investigativi dei Carabinieri che, giorno e notte, presidiano le strade e le piazze del nostro Paese.“Il” è la nuova instant-docu di Claudiochepropone nella seconda serata del, dal 18 gennaio. Il programma, che accompagna gli spettatori nelle tante attività quotidiane di contrasto alla criminalità, spicciola e organizzata, arriva in giorni particolarmente caldi per le forze dell’ordine dopo la morte di Ramy e gli scontri nelle manifestazioni a Torino, Roma e Bologna. Tanto da indurre qualcuno a pensare che possa trattarsi di una sorta di “operazione empatia”.