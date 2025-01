Lettera43.it - Cos’è lo “scudo penale” per gli agenti al quale sta lavorando il governo

Ilha smentito le recenti indiscrezioni sulla possibile introduzione di uno “” per glidelle forze dell’ordine nel ddl Sicurezza. La norma ipotizzata avrebbe limitato le indagini a loro carico per azioni compiute durante il servizio. Tra le misure allo studio, invece, emerge l’idea di evitare l’automatica iscrizione deglinel registro degli indagati quando è chiaro l’utilizzo legittimo dell’arma di ordinanza nell’esercizio delle funzioni. La verifica dei fatti potrebbe essere affidata alle Corti d’appello, con la speranza di rendere più veloce l’archiviazione dei fascicoli.Ilchiarisce che non si tratta di introdurre cause di non punibilitàLa misura, nata anche in seguito agli scontri di piazza legati al caso Ramy e al recente intervento del carabiniere Luciano Masini a Capodanno, che ha ucciso un 23enne che aveva accoltellato quattro persone, non sarà inserita nel ddl Sicurezza già approvato alla Camera.