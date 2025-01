Liberoquotidiano.it - "Cosa rispondo a chi mi da del cesso". Thanat non ci sta: il duro sfogo dopo la puntata | Guarda

Clamorosodiladi Affari Tuoi. Il ragazzo di origini asiatiche è entrato a fa parte a tutti gli effetti della squadra guidata da Stefano De Martino. Lo showman napoletano, infatti, intrattiene i telespettatori di Rai 1 con delle gag esilaranti che molto spesso coinvolgono anche lo stesso. Il ragazzo non partecipa direttamente al game show. Ma il suo contributo per la leggerezza del programma è fondamentale. Stefano De Martino ha provato in tutti i modi a convincere Valentina - la bellissima concorrente di Frosinone - a uscire con, senza suc. La stessa ragazza, quando è arrivato il suo turno di giocarsi le sue carte, aveva confidato ai telespettatori di essere fidanzata. E sui social, il povero ragazzo asiatico è stato travolto dagli insulti. Tra i telespettatori c'è chi ha dichiarato cheè troppo brutto per uscire con una come Valentina.