Quotidiano.net - Cosa prevede l’accordo per Gaza: cessate il fuoco di 42 giorni e tre ostaggi liberati ogni settimana

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 15 gennaio 2025 – Asi festeggia in strada, ma anche in Israele è festa per le famiglie degliin mano ad Hamas. Dopo una lunga giornata di trattative è arrivato il tanto atteso annuncio dell'accordo che sancisce una tregua per la Striscia e il ritorno a casa di coloro che erano stati rapiti il 7 ottobre 2023. L'accordotre fasi e sarà garantito da Qatar, Egitto e Stati Uniti. epa11825071 US President Joe Biden delivers remarks celebrating the signature of proclamations to establish the Chuckwalla National Monument and the Sattitla Highlands National Monument in California, at the White House in Washington, DC, USA, 14 January 2025. EPA/ANNA ROSE LAYDEN / POOL I dettagli dell'intesa ancora non sono stati diffusi, ma da quanto si apprende i negoziati a Doha si sono incentrati sulla proposta avanzata in primavera dal presidente uscente americano Joe Biden.