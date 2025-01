Ilfattoquotidiano.it - Corruzione ed animali maltratti all’Università di Catanzaro, i verbali: “Topi decapitati senza anestesia o lanciati contro i muri”

“Cominciamo a coinvolgerli tutti. eh. muoia Sansone con tutti i filistei”. Il 22 marzo 2023 era stato un facile profeta Domenico Britti, il presidente dell’Opba. Si tratta di quell’Organismo preposto al benessere animale dell’università Magna Graecia diche avrebbe dovuto verificare se era tutto in regola nei laboratori scientifici, i cosiddetti “stabulari” dell’Ateneo dove ivenivano utilizzati come cavie per la ricerca.Se i “filistei” di cui parla Britti sono la maggior parte degli indagati nell’inchiesta “Grecale” della Guardia di finanza, Sansone èdubbio l’ex magnifico rettore Giovanbattista De Sarro che, per la Procura di, è il capo dell’associazione a delinquere dedita a “una serie indeterminata di delitti di, falso, truffa ai danni dello Stato, maltrattamento e uccisione diattraverso la creazione di un sistema di svolgimento delle attività di ricerca convivi, presso gli stabulari d’Ateneo, realizzate in violazione delle norme sulla salute e sul benessere animale”.