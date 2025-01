Laspunta.it - Coraggio Rocca Priora attacca il Presidente del Consiglio Comunale.

Con una nota pubblica, prende le distanze e stigmatizza il comportamento deldel, reo di essere parziale al punto tale di concordare i consigli comunali con i capigruppo, per poi spostare le date e gli orari impedendo così all’opposizione di partecipare. Un’atteggiamento cheporterà davanti al Prefetto.Questa la nota della lista civica.“La questione della convocazione dei Consigli Comunali continua a degenerare vertiginosamente.”“Le sedute dei consigli comunali, le cui convocazioni sono quasi sempre prive dell’intesa con i capigruppo, sono appositamente fissate nei giorni in cui i consiglieri hanno degli impegni di lavoro improrogabili con l’evidente motivo di evitare il confronto in aula con l’opposizione.