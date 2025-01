Contro l’analfabetismo funzionale alle medie torna il latino Le novità della riforma Valditara | le poesie a memoria e la Bibbia per studiare Storia

Leggi su Open.online

il. Secondo una recente indagine Ocse, il 35% degli italiani adulti (tra i 16 e i 65 anni) non riescono a capire frasi semplici. Anche per questo, nella nuovascuola del ministro dell’Istruzione Giuseppe, è previsto che la lingua latina diventi una materia curricolare dal secondo anno in poi, pur mantenendo la facoltà di scelta delle famiglie. La mossa fa parte di una serie di interventi il cui obiettivo è migliorare le competenze linguistiche degli studenti di elementari e. Il provvedimento è stato presentato ieri al Consiglio dei Ministri in forma di decreto. Oltre al– un’ora a settimana – prevede più arte e musica, la separazione die geografia, e l’ingresso di diversi nuovi testi didattici, tra cui lae la saga di Percy Jackson.