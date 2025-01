Confindustria partnership strategica con la Slovacchia | export potenziale di 18 mld di euro

Leggi su Ildenaro.it

Approfondire le opportunità commerciali e di investimento in, con focus su settori chiave come macchinari, energia, IT, elettronica, costruzioni, chimica e farmaceutica, alimentare, tessile e automotive. Questo l’obiettivo della conferenza “Why Slovakia? Fit for Investing and Trade”, svoltasi a Roma e organizzata dae dall’Ambasciata della Repubblica Slovacca in Italia, con il supporto del Maeci, Mimit e Ice-Agenzia.L’evento ha raccolto 150 partecipanti tra istituzioni, agenzie per gli investimenti, associazioni imprenditoriali e 65 imprese italiane. Sono intervenuti, tra gli altri: Barbara Cimmino, Vice Presidente per l’e l’Attrazione degli Investimenti di, Peter Pellegrini, Presidente della Repubblica Slovacca, Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Denisa Sakova, Vice Primo Ministro e Ministro dell’Economia Slovacca, e il Presidente di Ice-Agenzia, Matteo Zoppas.