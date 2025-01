Secoloditalia.it - Con l’intelligenza artificiale la truffa diventa personalizzata. L’ultima frontiera dei cybercriminali

Leggi su Secoloditalia.it

, che in pochi anni ha cambiato le regole del gioco in ambiti come la medicina e la finanza, si sta rivelando un’alleata formidabile anche per chi opera al di fuori della legalità. A lanciare l’allarme è Kaspersky, leader mondiale nella cybersecurity, che ha recentemente delineato uno scenario inquietante: non solo le aziende italiane sono sotto attacco— con un aumento del 45% nell’ultimo anno —, ma persino i professionisti più esperti non saranno immuni a queste nuovi metodi sofisticati. Segnalato da più della metà degli intervistati e percepito dal 52% degli italiani come minaccia, è la vera sfida del nostro tempo.Conattacchi sempre più personalizzatiUna volta, il phishing si limitava a e-mail generiche, inviate a casaccio con la speranza che qualcuno abboccasse.