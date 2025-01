Oasport.it - Combinata nordica, Coppa del Mondo Schonach 2025. Al femminile è l’unica località con 4 vincitrici diverse!

La terza tappa delladel2024-25 disi terrà aim Schwarzwald (Germania) nel weekend del 18-19 gennaio. Si parla di unastorica per la disciplina. Non a caso, da queste parti è stata prontamente accolta anche la versione “rosa” del massimo circuito.Il copione prevede due gare in due format differenti. Sabato assisteremo a una canonica gundersen (salto seguito da 5 km di fondo con distacchi “reali”). Domenica, viceversa, avremo una cosiddetta compact (dunque i distacchi sugli sci stretti saranno determinati sulla base delle posizioni, non delle differenze effettive emerse dal trampolino).La speranza è che in questosi possa gareggiare senza grossi scompensi legati allo scarso innevamento. Il cambiamento climatico globale sta difatti mettendo a dura prova gli organizzatori diche, indipendentemente dal momento dell’inverno in cui sono chiamati in causa, incontrano sempre più difficoltà a imbastire la propria tappa didel